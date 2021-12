Bestes Online Casino Schweiz: Die ultimative Bewertung Du willst wissen, welche Online Casinos in der Schweiz mit Bonus für Online Spiele empfehlenswert sind und worauf Du bei der Legalität achten solltest? Dann bist Du hier genau richtig: denn in diesem Ratgeber erklären wir Dir alles, was Du über die Top Online Casinos für Schweizer Spieler wissen musst und Du kannst anschliessend direkt als Experte auf diesem Gebiet mit dem online spielen loslegen.

Online Spielbanken und ihre Analyse: Unsere Kriterien Casinosquad.ch ist eine Gemeinschaft von Casino Experten, die online Spielotheken für Spieler aus der Schweiz analysieren. Sie untersuchen verschiedene Glücksspiel Anbieter im Netz und untersuchen diese bis ins Detail, um am Ende das beste online Casino aus einer großen Auswahl heraus zu krönen. Die Profis von Casinosquad lassen dabei keinen Punkt aus und haben es sich außerdem zum Ziel gesetzt, die Glücksspiel Kompetenzen der Schweizer Spieler zu verbessern. Bevor wir also in unseren Expertentest über legale online Casinos Schweiz hinein starten, ist es wichtig zu wissen, wie wir seriöse Spielotheken testen und die besten heraussuchen. Folgende Bewertungskriterien werden von unseren Casino Experten genauestens evaluiert: 1. Sicherheit Hohe Sicherheitsstandards sind ein fester Bestandteil aller hochwertiger Casinos. Somit legen wir darauf auch ganz besonders viel Wert.

2. Seriosität Seriosität ist das A & O bei unserer Beurteilung. Wir stellen sicher, dass das online Casino in Frage im Internet verifiziert ist und die Auszeichnung einiger Sicherheitssiegel oder rechtlicher Lizenzen vorweisen kann.

3. Sicherheit bei Ein- und Auszahlungen Wir überprüfen, dass Ihr eingezahltes Geld nicht als Gegenstand von Betrug endet und revidieren, ob die Seite sicher genug ist, um Ihnen auch eine zuverlässige Auszahlung zu gewährleisten

4. Spielauswahl Neben Seriosität und Sicherheit spielt auch der Spielspaß eine gravierende Rolle bei der Bewertung. Genau deshalb überprüfen wir die Spielauswahl auf der Seite des Betreibers und vergleichen sie mit der Konkurrenz, um eine angemessene Beurteilung ziehen zu können. Ein breites Spielsortiment zum Spielen mit Echtgeld inklusive Spielautomaten und anderen Spielen wie etwa Tischspiele mit und ohne Freispielen wie Poker, Blackjack, Baccarat und Roulette ist sehr wichtig für ein tolles Spiel Erlebnis.

5. Mobile Verfügbarkeit Klarerweise müssen moderne Casinos auch auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets und dort etwa per Web App verfügbar sein. Somit kontrollieren wir diese Verfügbarkeit in unseren Tests auch rigoros.

6. Mobile Apps Vor allem immer mehr junge Menschen spielen von mobilen Endgeräten aus und bevorzugen deren Simplizität den konventionellen Computern daheim. Wir überprüfen die Casinos nach ihren mobilen Apps, ihrer Funktionsfähigkeit und deren Angebot.

7. Design Ein ansprechendes Design ist ein sehr wichtiges Argument für ein Online Casino, in dem man gerne spielt: Dazu gehören Übersichtlichkeit, Modernität, Innovativität und auch Intuitivität sowie interessante und von der Konkurrenz abhebende Design-Elemente. Somit ist uns dieser Aspekt in unsere Online Casino Bewertungen auch sehr wichtig.

8. Kundendienst Ein rundum verfügbarer und freundlicher für Kunden verfügbarer Kundendienst inklusive Live-Chat ist insbesondere dann wichtig, wenn man Fragen an ein Online Casino hat. Da ist es nicht verwunderlich, dass wir hier auch selbst den Support unterschiedlicher Echtgeld Boni Casinos überprüfen.

9. Benutzerfreundlichkeit Ist das online Casino einfach zu bedienen oder müssen sich Spieler erst einmal zurechtfinden, bevor sie im Internet spielen? Die Benutzerfreundlichkeit ist ebenfalls auf unserer Liste an Bewertungskriterien, um Ihnen einen einwandfreien Spielzug zu ermöglichen.

10. Lizenzen Ganz klar: Online Casinos müssen im Land der Bewertung legal sein. Das prüfen wir daher auch sehr genau. Schlussendlich sind auch hochwertige Lizenzierungen ein wichtiges Kriterium für die Top Casinos in unseren Online Casino Bewertungen.

Das gibt es über die Legalität von Online Spielbanken in der Schweiz zu berichten Schweiz ist nicht Teil der EU und kann im Gegensatz zu EU-Ländern somit zu 100% über die exakten im Land geltenden Bestimmungen verfügen – das ist ein grosser Unterschied zu Ländern wie Deutschland und Österreich: denn dort werden nationale Gesetze von EU-Gesetzen im Grunde genommen ausgehebelt. In der Schweiz ist es in Bezug auf beste Online Casino Angebote inklusive Online Spiele mit Bonus aktuell im Jahr 2021 so, dass ausschliesslich Online Casinos mit einer Schweizer Lizenz berechtigt sind, ihre Webseiten in der Schweiz zu betreiben und an Schweizer Spieler zu richten. So etwa das Grand Casino Bern, das Grand Casino Baden, das Casino Interlaken und das Casino Luzern sowie der Anbieter Swiss Casinos sowie eine Liste weiterer Anbieter von Glücksspiel-Betrieben. Eine ähnliche im Zuge des Inkrafttretens entstandene Gesetzeslage gibt es zwar seit dem 1. Juli 2021 auch in Deutschland, dort kann es aber de facto rechtlich nicht durchgesetzt werden und ausländische Casinos befinden sich somit nach wie vor in einer Grauzone mit dem Ergebnis, dass diese Online Casino Websites nach wie vor legal sind. Da die Schweiz aber unabhängig ist und somit absolute Handhabe über ihre eigenen Gesetze hat, sind in der Schweiz tatsächlich nur Online Casino Websites mit einer offiziellen Lizenz der Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK erlaubt. Alle anderen Online Casino Anbieter inklusive Spiele, zb. mit EU-Lizenzierungen aus Malta, Großbritannien und Curacao, sind demnach illegal und können bei Verstoss gegen das Verbot mit Netzsperren bestraft werden. Casinospiele sind übrigens nicht für Minderjährige legal – nur für Erwachsene.

Welche Online Casinos sind in der Schweiz erlaubt? Eine Schweizer Konzession für Glücks Spiele kann in der Schweiz von landbasierten Casinos beantragt werden: Diese Konzession ist demnach auch keine Neuerteilung, sondern stellt lediglich eine Erweiterung der bereits bestehenden Offline-Konzessionen dieser beste Onlinecasinos dar. Der Erhalt der Konzession ist nach geltendem Recht mit strengen Regeln und vor allem Spielregeln verbunden: so werden unter anderem alle im Online Casino angebotenen Spiele im Internet bis ins Detail auf deren Erfüllung der Vorgaben geprüft. Grosser Wert wird seitens der Behörden in Bezug auf Glücks Spiele diverser Spielehersteller auch auf lückenlosen Spieler Schutz gegen Spielsucht inklusive Spielsperren für Online Casino Spiele gelegt – denn der stellt einen zentralen Punkt im aktuellen Schweizer Geldspielgesetz dar. Prinzipiell gibt es zwei Arten von Konzessionen in der Schweiz: A und B Konzessionen. A-Lizenzen werden ausschliesslich an Spielbanken in Gebieten mit einem Minimum von 1 Million Einwohnern erteilt. Bei B-Lizenzen gibt es im Vergleich einige Einschränkungen: so werden etwa die Anzahl der Tische kontrolliert und auch die Höhe der Einsätze festgelegt – das alles gilt nur für landbasierte Casinos. Sowohl A-lizenzierte als auch B-lizenzierte Casinos können mit einer Konzessionserweiterung für Online-Glücksspiel Onlinecasinos in der Schweiz anbieten. So etwa das Grand Casino Bern, Baden und Swiss Casinos und andere Anbieter. Während theoretisch insgesamt 21 Spielbanken im Jahr 2021 die Möglichkeit hätten, ein Online Casino zu eröffnen, haben diese Möglichkeit bisher nur 8 Spielhallen-Betreiber in der Schweiz in Anspruch genommen. Wie findet man seriöse Online Casinos Schweiz und legale Casino Anbieter? Die laut bestätigtem Gesetzesentwurf und dem daraus resultierenden Gesetz geltende Eignung von Online Glücksspiel-Plattformen in der Schweiz wird von der Eidgenössischen Schweizer Spielbankenkommission ESBK bereits während des Antrags der Casinos und auch in weiterer Folge kontrolliert. Die ESBK Eidgenössischen Spielbankenkommission Aufsichtsbehörde ist auch dafür bekannt, illegale ausländische Angebote rigoros zu verfolgen und diese Casinos mit Netzsperren zu bestrafen – das ist auch und vor allem auf beste Online Casinos mit Bonus und beliebten EU-Lizenzen zutreffend. Denn diese sind in der Schweiz schlicht und einfach nicht legal. Du als Spieler kannst zwar theoretisch bei einem EU-Lizenz Online Casino in der Schweiz Anbieter spielen und hast dabei auch keine nennenswerten rechtlichen Konsequenzen zu befürchten: sollte das von Dir gewählte Online Casino in der Schweiz allerdings gesperrt werden, kann es sehr schwierig werden, an Dein Geld zu kommen. Somit ist es empfehlenswert, wenn Du ausschliesslich in einem Online Casinos der Schweiz inklusive Spiele mit Glücksspiellizenz spielst – denn so bist Du garantiert auf der sicheren Seite und kannst Dich auf bestmögliche Spielerfahrungen verlassen.

Wie findet man ein legales Online Casino Schweiz mit Schweizer Franken? Die besten Online Spielbanken zum Spielen gemäss der Erfahrungen von Spielern in der Schweiz zu finden ist relativ einfach: denn unsere Suche hat ergeben, dass es aktuell nur 8 davon gibt und alle davon müssen dieselben Qualitätskriterien der ESBK Eidgenössischen Spielbankenkommission erfüllen. Somit kannst Du beruhigt sein und einfach eines dieser derzeit 8 Beste Online Casinos mit oder ohne Sportwetten auswählen: Alle davon sind sicher und Du wirst in diesen Casinos garantiert sehr gute Erfahrungen machen.

Daran erkennst Du die besten Online Casino Bonus Angebote der Schweiz Bonus Umsatzbedingungen Freispiele Bonusgeld Zusätzliche Boni Klassischer Bonus Normale Bonushöhe (zirka 100% bis 200 Euro)Gewöhnliche Umsatzbedingungen (ca. 35x Bonus + EZ) Freispiele mit Einzahlung Bonusgeld mit Einzahlung Ersteinzahlungsbonus Premium Bonus Höherer Bonus (ungefähr 200% bis 300 Euro) / Bessere Umsatzbedingungen (ca. 20x Bonus) Kostenlose zusätzliche Freispiele Kostenloses zusätzliches Bonusgeld Reload-Boni, Cashbacks und weitere Offerten Mega Bonus Enorme Bonushöhe (etwa 300% bis 500 Euro)/ Einfache Umsatzbedingungen (etwa 10 bis 15x Bonus) Kostenlose zusätzliche Freispiele Bonusgeld mit Einzahlung Reload-Boni, Cashbacks, VIP-Bonus und weitere Angebote

Darauf solltest Du bei der Auswahl eines Schweizer Online Casinos achten Alle Casinos in der Schweiz mit Bonus Offerten zum Spielen mit bei Spielern beliebten Games erfüllen hohe Sicherheitsstandards und sind daher empfehlenswert: am ehesten finden wir aber das 20bet Online Schweizer Casino, 22bet Online Schweizer Casino und National Online Casino die coolsten Möglichkeiten für tollen Spiele Spass, ein riesiges Spielangebot inklusive Poker, Blackjack, Baccarat, Roulette mit Croupier sowie Spielautomaten mit Top Slots in der Spielbank und hohen Gewinnen in der Schweiz. Bei Deiner Auswahl eines zu Verfügung stehenden Casino in der Schweiz Anbieters zum Spielen solltest Du vor allem Wert auf attraktive Bonus Pakete, möglichst viele Freispiele bzw. Free Spins, Casino Bonus ohne Einzahlung Offerten sowie auch ein breites Sortiment an Spielen unterschiedlicher Hersteller, ein beste Live Online Casino, aufregende Tisch Spiele und einen seitens Spielern 24/7 erreichbaren und qualitativ hochwertigen Kundenservice mit Live-Chat und E-Mail legen. Das Gute in der Schweiz ist aber, dass durch die strenge Lizenzvergabe für das Spielen schwarze Schafe bereits rigoros aussortiert und daran gehindert werden, legal am Schweizer Glücksspielmarkt teilzunehmen. Ein gewisses Grundvertrauen kannst Du somit allen verfügbaren Schweizer Casinos mit Glücksspiellizenz entgegenbringen. Übrigens: Du kannst natürlich in mehreren Casinos gleichzeitig Spiel Spaß erleben Probiere zum Spielen erstmal in Reihenfolge die von uns empfohlenen und zur Verfügung stehenden 3 Schweizer Casinos inklusive Spiele wie Blackjack, Baccarat, Poker und Roulette und Slots und entdecke, wie viel Spass Du dort haben kannst.

Mit Casinohurrikan lernst Du die besten Schweizer Online-Spielhallen kennen Generell gilt: Insbesondere Schweizer Casino Websites inklusive beste Online Spiele mit Willkommensbonus, Freispielen, zahlreichen Spielautomaten, Tisch Spielen, Live Casino Games und einem herausragenden Kunden Service sowie hohen Gewinn Chancen sind zu bevorzugen. Welche das sind, erfährst Du hier auf unserer Webseite inklusive der Meinung unserer erfahrenen Experten für Online-Glücksspiel.

Haben Schweizer Online Glücksspiel-Plattformen auch Bonus Offerten und Freispiele? So gut wie alle Online Casinos der Schweiz mit Bonus und einer Glücksspiellizenz der eidgenössischen Spielbankenkommission haben ein breites Spielangebot zum Spielen mit Online Slots und Tisch Casinospiele, Sportwetten und Live Wetten Varianten in Programm. In der Regel gibt es auch eine hohe Vielfalt an Zahlungsoptionen inklusive Einzahlung und Auszahlung mit kurzer Auszahlungsdauer über Banküberweisung oder andere Zahlungsarten. Zudem gibt es für Kunden normalerweise auch eine Reihe von Online Casino Anbieter Bonus Angeboten mit guten Bonusbedingungen inklusive Willkommensbonus Offerten und Freispiele bzw. Free Spins als Bonusangebote im Sortiment. Kein Wunder: denn die Anforderungen vieler Spieler an einen zur Verfügung stehenden Casino Betrieb mit Echtgeld Einzahlung und Abheben sind hoch. Einige davon erwarten sich vielseitige und attraktive Casino Bonus Offerten mit und ohne Freispiele und vielen für die Boni verfügbaren Zahlungsmethoden für Einzahlungen und Auszahlungen. Dieser Spiels Meinung sind auch unsere Online Casino Experten: Ein guter Willkommensbonus und weitere attraktive Bonus Offerten sind ein wichtiges Argument für Spieler, um sich für einen bestimmten Schweizer Online Casino Anbieter zu entscheiden.

Wie sicher ist das typische Schweizer Casino? Online Casinos der Schweiz mit Bonus Online Glücksspiele Lizenz und vielen Möglichkeiten für Einzahlungen und Payouts zur Verfügung haben höchste und von der Spielbankenkommission ESBK kontrollierte Sicherheitsstandards, welche die Sicherheit im Glücksspielbereich vieler anderer Länder deutlich übertreffen. Alle Anbieter von Glücksspiel in der Schweiz sind echte Top Casinos und überlassen in Sachen Sicherheit garantiert nichts dem Zufall: Das können sie sich auch gar nicht erlauben – denn die ESBK würde es schlicht und einfach nicht zulassen. Wenn Du also am Casinospielen mit und ohne Freispiele und Bonus Offerten auf legalen Online Casino Plattformen der Schweiz für Erwachsene und mit Verbot für Minderjährige interessiert bist, dann brauchst Du Dir absolut keine Sorgen machen. Du wirst unabhängig vom Anbieter garantiert eine Chance auf tolle Erfahrungen haben.

Online Casinos Schweiz: Die wichtigsten Tipps für neue Spieler In diesem Ratgeber haben wir nach wochenlanger Recherche alle Informationen zusammengestellt, die Du für ein umfangreiches Wissen über den Schweizer Glücksspielmarkt inklusive Boni brauchst: nimm Dir also die Zeit und lies Dir diesen Ratgeber komplett durch. Denn so ersparst Du Dir im Endeffekt eine selbstständige Recherche und kannst anschliessend direkt als gut informierter Profi die Schweizer Online Casino Anbieter Landschaft mit Online Glücksspiele Wissens aus Expertensicht betrachten.

Online Casinos Schweiz Mobile Gaming Sämtliche Online Casinos der Schweiz mit gutem Geschmack verfügen über neueste technologische Standards und sind somit auch über mobile Geräte wie etwa Smartphones und Tablets erreichbar und machen damit vieles richtig. Einige der Casinos verfügen zudem auch über eigene native Apps für Android, iOS und andere Plattformen und können somit auch darüber erreicht werden. Mit Mobile Gaming bekommst Du somit sehr viel Flexibilität in einem Schweizer Online Casino und kannst selbst entscheiden, wo und wann Du gerne spielen willst.

Echtgeld Casinos Schweiz Zahlungsarten Die Online Glücksspiel-Plattformen in der Schweiz mit Boni inklusive Spielautomaten und offizieller Bewilligung der ESBK sind alle Echtgeld Casinos: Das bedeutet, dass Du darin echtes Geld einzahlen und auch gewinnen kannst. Die meisten dieser Casinos mit Echtgeld Einzahlung und Auszahlung bei sowie Slots mit und ohne Jackpots und Tischspielen haben auch Demo Versionen. Damit kannst Du Casinospiele inklusive Tischspiele mit und ohne Freispiele wie Roulette, Blackjack und Poker und Slots .kostenlos testen. Übrigens: Es ist so, dass sämtliche lizenzierten Online Casino für Einzahlungen und Auszahlungen anbieten. Somit kannst Du nur mit dieser Währung Slots und andere Games spielen und daher Einsatz tätigen.

Sind Online Casinos für Online Glücksspiele mit EU-Lizenz in der Schweiz eigentlich legal? In der Schweiz sind aktuell ausschliesslich in der Schweiz landbasierte Online Casino Offerten wie etwa das Grand Casino Bern Angebot mit einer Konzessionserweiterung zum Spielen erlaubt. Das bedeutet im Klartext: sämtliche Online Casinos mit EU-Lizenzierungen aus Malta, Großbritannien, Curacao und anderen Ländern und Gegenden innerhalb der Europäischen Union mit und ohne Bonus sind in der Schweiz verboten. Illegale Casinos werden in der Schweiz einfach gesperrt. Die ESBK zeigt hier echt Härte und Kraft. Es lohnt sich also selten für illegale Casinos, die vom seit des Inkrafttretens der vom Bundesrat vereinbarten Gesetzgebung zu missachten und trotzdem illegalerweise in der Schweiz tätig zu werden.

Das sind die Vor- und Nachteile von Online Casinos der Schweiz mit Lizenzierungen Online Casinos mit Bonus sowie Spielautomaten und anderen Spielen wie etwa Tischspiele wie Poker, Blackjack, Roulette und Baccarat mit und ohne Bonus Angebote wie etwa Freispiele haben einige distinktive Vor- und Nachteile zum Vergleichen. Hier ist eine Liste: Vorteile: Enorm hohe Sicherheitsstandards

Herausragender und schnell für Kunden erreichbarer Kundenservice

Verfügbarkeit von landbasierten Casinos

Geprüfte Auswahl an fairen Spielen

Schweizer Qualität in allen Bereichen Nachteile: Geringe Auswahl an legalen Online Casinos

Strenge Regeln für die Nutzung dieser Casinos

Verhältnismässig geringe Spieleauswahl im Gegensatz zu vielen EU-Casinos

Keine Mega Jackpots

Der Staat hat das Monopol für Glücksspiel

Das sollten neue Spieler über Schweizer Online Casinos wissen Die Schweiz ist ein unabhängiges Land und nicht wie Deutschland oder Österreich Teil der Europäischen Union: da ist es auch nicht verwunderlich, dass die Schweiz die alleinige Entscheidung über die in der Nation geltende Rechtslage treffen kann. In der Schweiz ist es daher so, dass nur Online Casinos der Schweiz mit Bonus inklusive Spielautomaten und anderen Games mit ESBK Lizenz legal sind. Genau deswegen solltest Du das als neuer Schweizer Spieler auch beachten: selbst dann, wenn theoretisch EU-Lizenz Casinos verfügbar sind – denn dann droht eine Netzsperre.

Einige Links zu hilfreichen Webseiten für mehr Informationen zu Online Casinos der Schweiz 1. Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) Die Spielbankenkommission ESBK ist eine Behörde zur Aufsicht von Glücksspiel und der Lizenzgeber für alle offiziell legalen Schweizer Online Casinos.

2. Fachverband für Glücksspielsucht Einer der grössten Fachverbände für Spielerschutz und gegen Spielsucht.

3. Sucht Schweiz gegen Spielsucht Eine bekannte Organisation für Informationen in Sachen Spielerschutz und Spielsucht.

4. Swiss Casinos Spielerschutz gegen Spielsucht Die Kampagne für Spielerschutz des Schweizer Casino Anbieters Swiss Casinos.

5. Spielerschutz Langzeitstudie 2018 gegen Spielsucht Eine bekannte und umfangreiche Langzeitstudie zum Thema Spielsucht in der Schweiz.

So meldest Du Dich in einem Schweizer Online Casino an Die Anmeldung in einem Schweizer Online Casino ist äusserst einfach. Dabei gehst Du am besten wie folgt vor: 1 Spielerkonto im Internet-Casino erstellen Such Dir ein offiziell lizenziertes Casino in der Schweiz aus und erstelle auf der Webseite ein neues Kundenkonto mit Anmeldung. Den Button dafür findest Du stets direkt auf der Startseite. 2 Daten samt E-Mail & Adresse und Willko0mmensboni Welche Daten Du für die Kontoerstellung angeben musst, unterscheidet sich je nach Online Casino. Bleib dabei stets bei der Wahrheit und verwendete Deine echten Daten: denn sonst kann es Probleme mit Auszahlungen geben. Viele Casinos bieten auch Willkommensbonus Offerten an. Diese kannst Du meistens direkt im Anmeldeverlauf in Anspruch nehmen. 3 Neues Konto bestätigen und Ersteinzahlung Im letzten Schritt kannst Du mit einer verfügbaren Zahlungsmethode Deiner Wahl Deine erste Einzahlung vornehmen und anschließend direkt mit dem Spielen von Slots, Blackjack sowie Roulette und anderen Games im Online Casino Casino Deiner Wahl beginnen.

Ich habe in den letzten 15 Jahren einiges an Erfahrung in der Glücksspiel-Branche gesammelt. Ich bin sehr glücklich mit meinem Job und nutze diese Erfahrung, um Spielern die besten Tipps & Tricks in Sachen Casinos mit auf den Weg zu geben. Ich hoffe natürlich, dass meine Expertise auch Dir weiterhelfen wird!

Online Casinoanbieter in der Schweiz 2021: Das Fazit In unserem Test der Online Glücksspiel-Plattformen in der Schweiz haben wir herausgefunden, dass sämtliche davon sehr vertrauenswürdig sind und aufgrund der laut Gesetz vom Bundesrat geltenden strengen Bestimmungen nach deren Inkrafttretens mit zahlreichen Seiten im Bundesrat Gesetz mit sehr hohen Sicherheitsstandards überzeugen. Die Auswahl ist laut unseren Experten zwar nicht enorm, aber absolut ausreichend. Schweizer Spieler können sich unserer Meinung nach in allen Casinos der Schweiz auf 100% Korrektheit verlassen und brauchen sich somit auch in allen legalen Casinos keine Sorgen machen. Das ist natürlich ein grosser Vorteil von Online Casinos der Schweiz und ein guter Grund, warum auch Du ab sofort in den besten Top Online Casinos der Schweiz spielen solltest.

